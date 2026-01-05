Vicenza – Stretta anti-degrado: per sei attività chiusure anticipate e stop all’alcol nel Quadrilatero

Vicenza apre il 2026 con un giro di vite contro le situazioni di degrado urbano. Il sindaco Giacomo Possamai ha firmato sei ordinanze che dispongono chiusure anticipate e divieti di vendita di bevande alcoliche nei confronti di altrettanti bar, negozi di vicinato e call center situati nel Quadrilatero e nelle zone limitrofe.

I provvedimenti, adottati il 5 gennaio 2026, nascono da ripetute criticità di ordine pubblico rilevate dalla polizia locale in collaborazione con l’ufficio commercio del Comune, anche alla luce dell’obbligo dei gestori di vigilare sul comportamento della clientela.

Nel corso del 2025 la polizia locale ha effettuato 110 operazioni antidroga e antidegrado nell’area del Quadrilatero e nelle zone circostanti, 95 delle quali con esito positivo, tra arresti e denunce. Con l’istituzione della cosiddetta “zona rossa” sono stati inoltre registrati spostamenti di soggetti dediti allo spaccio e di consumatori, con nuovi assembramenti, spesso aggressivi, in prossimità o all’interno di locali che vendono alcolici a basso costo e vengono utilizzati come punti di ritrovo.

«Il commercio è fondamentale per far vivere le città – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – ma gli esercizi che favoriscono situazioni di degrado vanno sanzionati, a tutela della vivibilità dei quartieri e della qualità della vita dei cittadini. Interveniamo con chiusure anticipate e divieti di vendita di alcol per sei attività della zona del Quadrilatero e di San Felice: un numero inferiore rispetto alle otto colpite lo scorso anno, alcune delle quali hanno poi chiuso definitivamente. La situazione è quindi in miglioramento grazie al grande lavoro della polizia locale e dell’ufficio commercio, ma continueremo a perseguire chi non rispetta le regole».

Sulla stessa linea l’assessora al commercio Cristina Balbi: «Molti problemi nascono all’esterno dei locali e con diversi gestori abbiamo costruito una sinergia positiva per contrastare fenomeni che danneggiano tutti. Dove questa collaborazione è mancata, siamo intervenuti con provvedimenti mirati, nella speranza che le limitazioni adottate riducano i disagi per i residenti».

Le sei attività interessate si trovano in corso Santi Felice e Fortunato, via Firenze, via Torino, via Gorizia e viale Milano. Tre esercizi erano già stati colpiti in passato da provvedimenti analoghi, mentre per altri tre si tratta della prima restrizione. Nessun nuovo intervento è stato invece disposto nei confronti di locali sanzionati lo scorso anno, poiché i controlli successivi non hanno evidenziato ulteriori criticità.

Nel dettaglio, per un bar di corso Santi Felice e Fortunato, già oggetto di precedenti limitazioni, è stato disposto per 60 giorni il divieto di vendita di alcolici dalle 14 e la chiusura anticipata alle 18, a causa del persistente stazionamento di persone ritenute pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico.

A un negozio di vicinato di via Firenze, anch’esso già sanzionato in passato, è stato imposto per 30 giorni il divieto di vendita di alcol dalle 14, in seguito a controlli dei Nas che hanno rilevato la presenza di soggetti dediti allo spaccio che acquistano birra e la consumano sul posto. Sempre in via Firenze, un call center dovrà chiudere alle 18 per 30 giorni ed esporre un cartello che segnala il divieto di vendita di alcolici, dopo che gli agenti hanno accertato la presenza di gruppi numerosi che ostacolavano il passaggio dei pedoni.

Più articolate le misure per un esercizio di vicinato di via Gorizia, già colpito in passato: per 30 giorni scatteranno il divieto di vendita di alcol dalle 14, la chiusura dalle 13 alle 14 e la chiusura anticipata dalle 17, a causa della persistente presenza di persone note per attività di spaccio.

Per un esercizio commerciale di via Torino, mai sanzionato prima, è stato disposto per 30 giorni il divieto di vendita di alcolici, con l’obiettivo di scoraggiare assembramenti molesti. Infine, per un negozio di vicinato e call center di viale Milano, finora privo di restrizioni, sono stati stabiliti per 30 giorni il divieto di vendita di alcol dalle 14 e la chiusura anticipata alle 18.