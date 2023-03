VICENZA – Socialisti e +Europa sostengono Possamai

Riceviamo e pubblichiamo due comunicazioni elettorali del PSI e di + Europa

PSI (Luca Fantò, Segretario cittadino PSI Vicenza)

I socialisti vicentini sosterranno la candidatura a Sindaco di Giacomo Possamai.

Il sostegno dei socialisti di Vicenza si concretizzerà attraverso l’impegno di ogni compagna e di ogni compagno e attraverso l’inserimento di candidati propri nella lista di “Coalizione civica”.

I socialisti vicentini, in piena autonomia e con i loro candidati, illustreranno alla cittadinanza le proprie proposte a cominciare da sabato 25 marzo, in piazza Duomo, dove sarà presente dalle ore 15:00, un gazebo con i candidati.





+Europa (senza firma)

L’aria che il Gruppo di +Europa A Vicenza ha respirato all’inaugurazione sabato scorso della sede elettorale, è stata di ampio respiro; progetti per il futuro di Vicenza, grande concretezza, unità e un entusiasmo contagioso.

Questa è la partecipazione e il nostro modo di far proposte per una città europea delle Opportunità, delle Libertà individuali e della Sostenibilità.

In Corso SS Felice abbiamo visto, un luogo di incontro, di dibattito, di festa, di partecipazione, un laboratorio di comunità, un incubatore di futuro.

L’entusiasmo di sabato all’inaugurazione lo portiamo nella nostra campagna elettorale con tre candidati; Più Europa, riconosce in Possamai le qualità per essere il sindaco di una città europea, rinnovata in pochi ma essenziali punti: A – Ambiente B – Benessere C – Cultura D – Diritti E – Europa

Vicenza città europea significa sostenibilità ambientale, innovazione, inclusione sociale, pari opportunità. Significa familiarità con la lingua comune europea, che va promossa con progetti in lingua inglese presso tutte le associazioni che beneficiano di contributi comunali. Significa anche, però, saper cogliere pienamente le opportunità dei contributi del PNRR e dei finanziamenti europei. Per questo crediamo sia necessario rafforzare l’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune e raccontare con chiarezza come il PNRR stia facendo ripartire la città. Dopo la pandemia, lo sguardo dev’essere rivolto alle nuove generazioni e ai temi europei, nella politica, nell’impresa e nell’export.

Nel Veneto, a Vicenza, a Palazzo Trissino, il futuro è nell’essere cittadini europei che portino alta la bandiera dell’Europa, abbiano a cuore e tutelino i diritti di tutti.

In Giacomo Possamai, +Europa vede un Sindaco che è allo stesso tempo al 100% vicentino, al 100% italiano e al 100% europeo. Vogliamo una Vicenza che pensi in grande, che apra i suoi orizzonti e che sappia dialogare con tutti. Una città che sia al tempo stesso più viva, più attrattiva e più sicura, tenendo insieme la cura per le piccole cose con la visione dei grandi progetti.

Per questo stasera il Gruppo +Europa A Vicenza sarà al Teatro Comunale per sostenere Giacomo.