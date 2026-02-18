Vicenza – San Bortolo: parcheggi e viabilità, il punto della situazione

L’ULSS 8 Berica fa il punto sulle progettualità concluse e quelle già pianificate per il potenziamento dell’offerta dei parcheggi, sia per l’utenza sia per i dipendenti: «In questi due anni – spiega l’ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell’U.O.C. Tecnici e Patrimoniali dell’ULSS 8 Berica –abbiamo lavorato con determinazione, mettendo in campo azioni strutturali, accordi con soggetti pubblici e privati, nuovi cantieri e soluzioni innovative, con un obiettivo chiaro: migliorare concretamente la qualità dell’accesso all’ospedale e la sicurezza delle persone».

Ad oggi l’area ospedaliera e le zone limitrofe possono contare su 2.586 posti auto complessivi, di cui 1.000 riservati all’ULSS 8, distribuiti tra parcheggi pubblici, aziendali e aree in convenzione. Se si tiene conto della rotazione attuata nei parcheggi a graduatoria, il numero dei dipendenti assegnatari sale a ben 1.185.

Negli ultimi due anni la Direzione ha attivato un insieme coordinato di interventi che ha riguardato sia la creazione di nuovi posti, sia la riqualificazione di aree esistenti, sia il potenziamento delle alternative di mobilità sostenibile.

Nuove aree in affitto per i dipendenti

Nell’ambito di questa strategia, una prima azione ha riguardato l’individuazione di nuove aree in affitto per i dipendenti: in particolare è stata rinnovata e prolungata la convenzione con i privati per l’utilizzo dell’area Ex Motorizzazione. Ad oggi risultano assegnatari 340 dipendenti, garantendo una risposta stabile a una parte significativa del fabbisogno di sosta del personale.

È stata inoltre acquisita in locazione una nuova area sita in via Rubicone, con circa 70 dipendenti assegnatari, ampliando ulteriormente l’offerta dedicata al personale.

Riorganizzazione e potenziamento dei parcheggi esistenti

Parallelamente, è stato varato un piano di riorganizzazione e potenziamento dei parcheggi esistenti. Il parcheggio San Francesco è stato interamente destinato ai dipendenti nel 2025, con una capienza attuale di 185 posti auto. In precedenza era utilizzato sia al pubblico che dai dipendenti.

Inoltre è già stata espletata la gara e contrattualizzato l’appaltatore per la sopraelevazione della struttura: al termine dei lavori (previsti con avvio cantiere a maggio 2026) si passerà da 185 a circa 330 posti auto complessivi, con un incremento di quasi l’80%).

Sono stati inoltre completati i lavori di riqualificazione del parcheggio Rodolfi Nord (150 posti auto), migliorando pavimentazioni, illuminazione, segnaletica e sicurezza.

In convenzione con AGSM AIM, è in fase di gestione anche il progetto di riqualificazione del Rodolfi Sud, i cui lavori saranno realizzati nel corso del 2026.

La riqualificazione complessiva dei due parcheggi Rodolfi sta determinando un sensibile miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia in termini di visibilità che di organizzazione dei flussi veicolari e pedonali.

Nuovi posti auto interni e miglior utilizzo degli spazi

Ulteriori azioni hanno riguardato l’interno dell’area ospedaliera, dove sono stati ricavati circa 30 nuovi posti auto, con: aree per la sosta breve; ulteriori stalli per persone con disabilità; nuovi posti in prossimità del nuovo edificio impianti.

Parallelamente, i 60 posti auto dell’Ex Seminario sono stati convertiti da dipendenti a utenti, per tutta la giornata, nella prima fase di avvio del Centro Prelievi. Inoltre dal 2 marzo 2026 il parcheggio sarà dotato di sbarre e sarà riservato dalle ore 12,30 di ogni giorno alle ore 6 della mattina al personale dipendente.

Nuove aree in arrivo

Ulteriori aree di sosta saranno prossimamente disponibili.È stata facilitata la realizzazione, da parte di un soggetto privato, di un nuovo parcheggio presso gli ex campi da tennis di via Adige: 110 nuovi posti auto, con completamento previsto entro giugno.

Inoltre sono in fase delle trattative da parte della Direzione per il recupero di ulteriori aree temporanee, in vista della chiusura del parcheggio San Francesco durante i lavori di sopraelevazione. La Direzione, al fine di arrecare meno disagio possibile, ha posticipato l’avvio di tali lavori al mese di maggio prossimo.

Mobilità sostenibile e parcheggi scambiatori

Grande attenzione è stata dedicata anche alla mobilità alternativa. Questo attraverso l’incremento degli abbonamenti gratuiti al parcheggio scambiatore Cricoli, passati da 210 a 260, comprensivi di trasporto gratuito con la linea 30 Centrobus; l’attivazione della fermata della linea 30 di fronte all’ingresso principale dell’Ospedale, con collegamento diretto al parcheggio Cricoli; l’attivazione dal 2 febbraio 2026, data di apertura del Centro Prelievi, di una nuova fermata di fronte al San Bortolo 2.

È costante inoltre il dialogo con Società Vicentina Trasporti (SVT) per aumentare il numero delle corse da e per il parcheggio scambiatore.

Lavoro con il Comune per il miglioramento della viabilità e sosta

È stato anche istituito un gruppo di lavoro con il Comune di Vicenza per richiedere e programmare una serie di interventi strategici: realizzazione di una nuova rotatoria all’ingresso dell’Ospedale, con possibile collegamento al parcheggio Ex Seminario; razionalizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali; messa in sicurezza di attraversamenti pedonali; introduzione di un sistema di infomobilità; revisione dell’accessibilità al parcheggio fronte portineria, con un nuovo ingresso da via fratelli bandiera, con riduzione del carico viabilistico sull’accesso principale dell’Ospedale e sui due parcheggi Rodolfi.

«Sappiamo che il percorso non è ultimato – conclude l’ing. Filippo Paccanaro –, ma i risultati raggiunti in questi due anni rappresentano un cambio di passo concreto per rendere il San Bortolo sempre più accessibile, sicuro e vicino alle esigenze di cittadini e operatori».