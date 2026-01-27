Vicenza ricorda la Shoah: Michele Sarfatti in conferenza alla Fondazione di Storia

Vicenza, 26 gennaio 2026 – In occasione della Giornata internazionale della Memoria, la Fondazione di Storia di Vicenza organizza giovedì 29 gennaio alle 17.00 la conferenza “La Shoah in Italia: storia e memoria”, con lo storico Michele Sarfatti, già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. L’incontro si terrà nella sede della Fondazione a Palazzo Giustiniani Baggio, in contra’ San Francesco 41.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del Circolo Toni Giuriolo e del Movimento Federalista Europeo di Vicenza, rientra nelle numerose attività promosse in città per commemorare le vittime dell’Olocausto. La conferenza sarà aperta dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione di Storia, Egidio Ivetic, mentre Sarfatti dialogherà con la vicepresidente del Circolo Giuriolo, Sonia Residori.

«Shoah in lingua ebraica significa catastrofe, distruzione, un avvenimento devastante che colpisce all’improvviso – spiega Sarfatti – ma quando è scritta con la S maiuscola indica la persecuzione antiebraica avvenuta in gran parte d’Europa tra la metà degli anni Trenta e il 1945, in particolare durante la Seconda guerra mondiale. In Italia, le campagne antisemite e la legislazione antiebraica iniziarono nel 1938, mentre lo sterminio sistematico cominciò nel settembre 1943 nell’Italia centro-settentrionale».

Michele Sarfatti, componente di numerose Commissioni governative e Comitati scientifici sul tema dell’ebraismo, fa attualmente parte del comitato scientifico e d’onore della Fondazione Museo della Shoah di Roma. È autore di diversi saggi e volumi, tra cui Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi (Einaudi), Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione (Einaudi) e La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (Mondadori, 2025).