VICENZA – Punta pistola sulla commessa del compro oro: arrestato rapinatore 49enne vicentino

Nel tardo pomeriggio dello scorso 24 maggio il negozio “Compro Oro” di Corso San Felice e Fortunato, in Città, veniva assaltato da un rapinatore solitario che, nell’occasione, con il volto travisato da un casco da motociclista e dopo aver minacciato la commessa del negozio con una pistola semiautomatica, si è impossessato di alcune decine di grammi di oro e di 700 euro in contanti, per poi darsi alla fuga per le vie cittadine.

Immediatamente gli investigatori della Squadra Mobile, con il coordinamento del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza, hanno iniziato le indagini, documentando ed ottenendo i necessari riscontri agli elementi indiziari raccolti subito dopo il grave fatto criminale.

Nella giornata di ieri, pertanto, a conclusione delle attività investigative, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno arrestato, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta del Pubblico Ministero. Si tratta di P.T., 49enne vicentino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio che al termine delle operazioni di Polizia Giudiziaria dagli Uffici di Viale Mazzini è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Contestualmente alla esecuzione del provvedimento cautelare, i poliziotti hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari che hanno interessato diversi luoghi nella disponibilità di T. P.. In questa occasione sono emersi ulteriori elementi indiziari in ordine al coinvolgimento dello stesso nella consumazione del reato, quali, soprattutto, il casco utilizzato per compiere la rapina.

Sono tutt’ora in corso altri e consequenziali accertamenti avviati in seguito alle risultanze emerse nel corso della perquisizione, al fine di ottenere eventuali riscontri circa la responsabilità di T. P. in altri eventi delittuosi avvenuti sul nostro territorio.