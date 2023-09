VICENZA – Prolungamento di via Aldo Moro: domani assemblea pubblica

Domani, martedì 12 settembre, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare il progetto definitivo del prolungamento di via Aldo Moro, dall’incrocio con la strada comunale di Bertesina alla SS53 Postumia.

L’appuntamento è alle 21 nella sala della Pro loco Postumia in via Giorgio Mainardi, 14 (entrata da via Aurelio Dall’Acqua).

Saranno presenti il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller, il consigliere delegato alla Tav e alle grandi infrastrutture Angelo Tonello e i tecnici della Società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova.