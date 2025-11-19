Vicenza – Parcheggi: riattivata al sosta tariffata e ripartono i controlli

Municipia Spa – Gestopark Srl conclude la configurazione degli impianti di pagamento, attivi parcometri, parcheggi a barriera e sito dedicato. Al via anche i controlli di accertatori e polizia locale

Si sono concluse questa mattina le operazioni tecniche necessarie alla completa configurazione degli impianti di sosta a seguito del subentro del raggruppamento temporaneo di imprese Municipia SpA – Gestopark Srl quale nuovo gestore della sosta tariffata nel Comune di Vicenza.

Sono ora attivi tutti i parcometri e pienamente funzionanti i parcheggi a barriera, ripristinando così l’operatività completa del sistema di gestione della sosta.

Sul sito ufficiale www.sostavicenza.it è possibile attivare o rinnovare gli abbonamenti, oltre che consultare le informazioni sui parcheggi e sulle tariffe, mentre nelle prossime ore verranno riattivati anche i pagamenti con carta di credito e bancomat, sia nei parcometri sia presso le casse automatiche dei parcheggi a barriera, che sono accessibili con Telepass o con erogazione di biglietto di pagamento.

Da lunedì sono nuovamente operativi anche gli sportelli di supporto agli utenti presenti nei parcheggi Fogazzaro e Strasburgo.

Con il pieno ripristino delle funzioni di pagamento, il servizio di sosta a tariffa del Comune di Vicenza è pienamente normalizzato e riprendono regolarmente anche i controlli su strada da parte della Polizia Locale e degli accertatori della sosta.