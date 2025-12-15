Vicenza – Maddalene, via libera alla riqualificazione di piazza Cereda: progetto esecutivo approvato per 328 mila euro

La giunta comunale di Vicenza ha approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione di piazza Cereda, in località Maddalene, con un investimento complessivo di 328.140 euro. L’intervento interesserà un’area di circa 2 mila metri quadrati tra via Cereda e strada Maddalene, con l’obiettivo di creare uno spazio urbano moderno, funzionale e accessibile.

«La riqualificazione di piazza Cereda è un intervento atteso da anni – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – Con questo progetto restituiamo ai cittadini uno spazio verde e attrezzato, favorendo socialità, mobilità e qualità urbana. Il progetto risponde anche alle esigenze dei giovani, grazie al pergolato centrale e all’area fitness, e migliora la sosta con nuovi posti auto, rendendo più sicure le zone oggi sconnesse e in conflitto con i pedoni. Particolare attenzione è stata dedicata al trasporto pubblico e all’abbattimento delle barriere architettoniche».

L’opera era già prevista nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e aveva ricevuto un primo investimento di 203.140 euro, finanziato tramite mutuo Cassa Depositi e Prestiti e risorse comunali. Dopo anni di sospensione, la giunta Possamai ha ripreso il progetto, aggiornandolo alle nuove esigenze urbanistiche e sociali del quartiere.

Il progetto esecutivo prevede spazi polifunzionali per i residenti, nuovi arredi urbani, aree verdi, percorsi ciclopedonali, un pergolato centrale, una zona fitness, posti auto aggiuntivi, spostamento e adeguamento della fermata dell’autobus, marciapiedi, nuova illuminazione pubblica e sistemi per la raccolta delle acque meteoriche.

Il finanziamento complessivo di 328.140 euro sarà coperto da mutuo Cassa Depositi e Prestiti, risorse comunali già destinate alla riqualificazione delle piazze e altri fondi comunali. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per permettere l’avvio dei lavori entro il 2026.