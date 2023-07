VICENZA – L’Amministratore unico di ‘Veloce’, Luca Zanon, si dimette

Luca Zanon ha presentato le dimissioni da amministratore unico di Vicenza Logistic City Center Srl.

“Lo ringrazio per il lavoro svolto e apprezzo molto la sensibilità istituzionale dimostrata nel rimettere l’incarico che gli era stato assegnato dalla precedente amministrazione – è il commento del sindaco Giacomo Possamai che lo ha ricevuto a Palazzo Trissino – mettendosi comunque fin da subito a disposizione per agevolare il passaggio delle consegne con chi prenderà la guida di questa società. Veloce, considerata fin dalla sua nascita un modello per l’innovazione introdotta nella gestione della logistica dei centri storici italiani, rappresenta un’azienda strategica nella nostra visione di città ecosostenibile”.



“Ringrazio i soci per la fiducia accordatami in questi anni – aggiunge Luca Zanon – e per l’opportunità di aver lavorato a fianco di un gruppo di persone così competenti e dedicate, con un ringraziamento particolare al personale di Veloce, che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e di lavorare in un contesto stimolante e positivo.

Desidero ricordare alcuni risultati del mio mandato, come l’acquisto di tre nuovi mezzi senza nessun tipo di contributo pubblico ma solo grazie alla forza dell’azienda, l’ampliamento del servizio di logistica a 0-4 gradi per tutta la provincia, il servizio di consegne di beni di prima necessità alle famiglie indigenti durante il Covid, servizio offerto gratuitamente da Veloce.

Ricordo con orgoglio, inoltre, di essere stato il primo amministratore ad essere pagato con un sistema esclusivamente democratico, attraverso una compartecipazione agli utili dell’azienda e non tramite un fisso mensile, e spero che questo innovativo modello di governance possa restare ed essere ispirazione per altri amministratori pubblici futuri”.