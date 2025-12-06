Vicenza – Inaugurata la biblioteca di Villaggio del Sole

In fondo: le foto

È stata inaugurata oggi la nuova sede della biblioteca Bertoliana di Villaggio del Sole in via Colombo, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, degli assessori ai quartieri Matteo Tosetto e alla cultura Ilaria Fantin, del vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, del presidente della Bertoliana Alberto Galla insieme agli altri componenti del consiglio di amministrazione della civica di Vicenza, i consiglieri comunali, e tutte le realtà del quartiere: dai comitati 6 e 7 all’istituto comprensivo Vicenza 10, passando per le associazioni. Presenti anche gli studenti dell’istituto Canova che hanno partecipato nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) alla creazione del nuovo logo della rete urbana delle biblioteche di Vicenza. La cerimonia si è aperta simbolicamente con un passamano di libri dalla vecchia alla nuova sede, per rappresentare la costruzione comune di questo servizio da parte della comunità. Non sono poi mancati i saluti istituzionali, il taglio del nastro e una bicchierata finale organizzata dai gruppi attivi nel quartiere.

«Oggi assieme alla Diocesi, alla parrocchia e alle numerose realtà coinvolte, mettiamo a disposizione del quartiere uno spazio straordinario e questa per noi è la cosa più importante – ha esordito il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. Un grande risultato ottenuto grazie al gioco di squadra che stiamo avendo su tanti fronti e su tante partite. Qui nasce un luogo importantissimo e, oltre a questa splendida ristrutturazione, c’è già un progetto finanziato da Cariverona, che ci consentirà per due anni di portare tra queste mura attività per le famiglie e per i ragazzi, oltre alla riqualificazione della piastra all’esterno. Oltre a questa profonda ristrutturazione c’è dunque la volontà di far vivere questo quartiere. Il lavoro che stiamo facendo come amministrazione, anche con i consigli di quartiere, è esattamente questo: provare a ridare un’identità a questi luoghi. È una sfida complicata, ambiziosa, ma anche bellissima, così come bellissimo è questo nuovo spazio».

«Una biblioteca che apre è sempre un’emozione – le parole del presidente della Biblioteca Bertoliana Alberto Galla -, è un atto rivoluzionario. Questa apertura è poi la sintesi di una collaborazione virtuosissima e questo non può che darci una grande soddisfazione. Gli spazi sono bellissimi, l’arredamento è all’avanguardia, per questo siamo molto contenti di questo risultato, anche perché le biblioteche possono cambiare la vita di un quartiere».

«Mi ricordo quando fui eletto la prima volta nel 1998 – il commento dell’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto, che ha ricordato la storia degli ultimi 30 anni della biblioteca di Villaggio del Sole -. Uno dei primi problemi che abbiamo dovuto affrontare all’epoca fu proprio quello di trovare una sede alla biblioteca di Villaggio del Sole. Oggi diamo una risposta fortissima e tanto attesa: negli anni sono stati tanti gli spazi che si sono presi in considerazione per dare un luogo diverso a questa storica biblioteca, c’è però sempre stata la volontà di non spostarla da questo quartiere».

«Questi momenti hanno una grande importanza culturale e partecipativa per la comunità, perché stiamo inaugurando un luogo destinato a restare nel tempo – dichiara l’assessore alla cultura Ilaria Fantin -. Non si tratta poi di una biblioteca, ma di un sistema di biblioteche, tra centrale e decentrate, che lavorano in squadra. Questo sviluppo nasce infatti dalle necessità dei quartieri: continueremo dunque a decentrare l’offerta culturale della città, che non sarà concentrata solo in centro».

«Sono molto contento della realizzazione di questo progetto – le parole del vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto -. Il futuro delle parrocchie è proprio quello che qui sta accadendo: non comunità chiuse, ma comunità aperte ad alleanze molteplici, che ci permettono di essere a servizio del bene delle persone. La possibilità che in questa realtà pastorale ci sia uno spazio culturale offerto a tutti e condiviso anche con le parrocchie, è sicuramente una scelta a servizio delle persone che vivono in questo territorio».

Una biblioteca che si rinnova dopo 60 anni

La biblioteca di Villaggio del Sole, aperta nel 1965 come prima sede decentrata di pubblica lettura della Bertoliana nell’allora avveniristico quartiere Ina Casa del Piano Fanfani, si rinnova completamente pur rimanendo all’interno delle Opere parrocchiali di San Carlo. Il trasferimento dal primo piano al piano terra rappresenta una significativa svolta per il presidio culturale che da sei decenni serve il quartiere. La nuova collocazione è frutto della collaborazione tra l’Unità pastorale Porta Ovest, che si è fatta carico dei lavori di ristrutturazione dei locali, e il Comune di Vicenza, che sostiene un contratto di affitto di sei anni (20 mila euro all’anno) e ha investito 86.532,51 euro per i nuovi arredi.

La ristrutturazione

La ristrutturazione della Biblioteca è il punto di partenza di un percorso di riattivazione dell’intero quartiere che proseguirà con il progetto “Ci vuole un Villaggio” selezionato e finanziato dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del bando “Sport e Cultura”, che mira a trasformare il quartiere Villaggio del Sole in un contesto-pilota per l’innovazione sociale e l’inclusione. Il progetto cge si sviluppa nell’arco di due anni è stato presentato da La Piccionaia con il partenariato dell’Assessorato all’Istruzione, e altre realtà: Sintesi Aps, Ipab minori, biblioteca Bertoliana, l’Istituto comprensivo 10, il Consiglio di Quartiere, Associazione Jeos. Sono previsti nel prossimo biennio: la riqualificazione di altri luoghi chiave, l’esterno della biblioteca e la piastra del basket e un ambiente della Scuola Primaria, a cui si affiancheranno numerosi progetti e attività culturali e sportive. L’obiettivo è fornire una risposta sistemica al rischio di vulnerabilità e marginalità di bambini e adolescenti (6-18 anni) e riattivare la vita del quartiere.

Spazi rinnovati per la comunità

I nuovi 260 metri quadrati offrono ambienti più ampi e luminosi rispetto ai precedenti, articolati in una sala narrativa con due salottini per la lettura di giornali e novità librarie; 32 posti studio con tavoli che a breve saranno connessi al wifi gratuito comunale; una sala studio con arredi mobili riconvertibile in piccola sala per conferenze e presentazioni; una sala ragazzi con tavolo coding per giochi di società e sedute informali; un’area dedicata ai più piccoli con cuscini morbidi e un Baby Pit Stop con poltrona per l’allattamento e fasciatoio. La dotazione comprende circa 21 mila documenti tra libri, audiolibri e dvd, con molti nuovi acquisti in arrivo grazie al finanziamento del Ministero della Cultura.

Un presidio culturale per un quartiere multietnico

L’amministrazione comunale e la parrocchia hanno fortemente voluto mantenere la biblioteca al centro del quartiere, che negli anni si è svuotato di attività aggregative giovanili, ma si è arricchito di una grande varietà etnico-linguistica con più di 30 appartenenze nazionali diverse. La biblioteca rappresenta un punto di riferimento indispensabile per le famiglie e i giovani del quartiere: i dati 2024 parlano di 20.323 documenti posseduti, 12.855 prestiti, 3.208 utenti attivi (di cui 487 nuovi iscritti), 7070 visite e 32 attività di promozione, destinate soprattutto ai bambini, con oltre 400 presenze.

Arte e comunità

L’illustratrice vicentina Serena Mabilia ha donato alcune sue illustrazioni per pannelli decorativi negli spazi per bambini, mentre la studentessa del Liceo Canova Martina Pellizzari ha creato il nuovo logo delle biblioteche della rete urbana di Vicenza.

I primi eventi

La riapertura sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative: martedì 16 dicembre alle 16.45 “Ghirlande”, letture e laboratorio natalizio per bambini dai 4 anni con costruzione di ghirlande con materiali vegetali e di riciclo; giovedì 18 dicembre alle 18 la presentazione del libro “Fra i rami” (De Agostini, 2025) di Daniele Zovi, in dialogo con Eleonora Ambrosini di Ife collective e Assemblea di Carpaneda Bene Comune; lunedì 22 dicembre alle 16.45 “Vitaliano racconta ai bambini”, letture di Pino Costalunga dallo scrittore vicentino Vitaliano Trevisan per bambini dai 7 ai 12 anni.