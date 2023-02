VICENZA – In città il sindaco di Annecy, città gemellata

Ha trascorso alcuni giorni a Vicenza, tra incontri e anche una visita alla mostra in Basilica palladiana, la delegazione di Annecy guidata dal sindaco della città gemellata François Astorg, per la prima volta nel capoluogo berico, accolta dal primo cittadino Francesco Rucco e dal consigliere comunale con delega ai gemellaggi Leonardo de Marzo.

La delegazione era composta anche da Isabelle Dijeau, consigliere municipale e presidente del gruppo politico “Annecy ensemble”, Jean François Degenne, consigliere municipale delegato alle relazioni internazionali e al coordinamento dei gemellaggi, e Laurent Terrier, direttore dell’ufficio relazioni internazionali.

“Continua il rapporto con Annecy nello spirito di avvicinamento al trentennale del nostro gemellaggio che celebreremo nel 2025 – affermano il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale delegato alle relazioni internazionali e gemellaggi Leonardo De Marzo – Con François Astorg abbiamo ripreso tutta la progettualità per il 2023 che vedrà al centro promozione delle due città e i nostri scambi scolastici come fulcro delle attività.

Felici di aver potuto mostrare al nuovo sindaco le meraviglie di Vicenza di cui è, ovviamente, rimasto assolutamente colpito. Vicenza d’altronde rimane una gemma invidiabile per chiunque”.

La visita, svolta dal 17 al 19 febbraio, è iniziata a Palazzo Trissino con la presentazione da parte del Club subacqueo Carpe diem di Vicenza del progetto per la realizzazione di un docu-film su “France”, il relitto di un battello turistico affondato nel 1971 nel lago di Annecy che grazie all’acqua dolce si è conservato in maniera unica.

L’incontro è proseguito con l’omaggio dell’associazione vicentina Gli amici di Annecy al sindaco francese con un piatto in ceramica decorato con l’immagine della Basilica palladiana e del Palais de l’Isle, simboli delle due città.

È inoltre emersa la proposta da parte di Annecy di ospitare a Vicenza la prossima mostra del collettivo di giovani artisti “Art by Friends” intitolata “Champignons de Paris”, un’esposizione di illustrazioni, sculture, fotografia e performance artistiche e culinarie.

La delegazione ha poi visitato la mostra “I creatori dell’Egitto eterno”, ospitata in Basilica palladiana, accompagnati dal sindaco Francesco Rucco, e alcuni monumenti cittadini.