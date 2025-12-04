Vicenza – Il vescovo Giuliano ordina tre diaconi ed un sacerdote

Lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, il vescovo Giuliano ordinerà tre diaconi ed un sacerdote. La celebrazione inizierà alle 15,30 in Cattedrale a Vicenza.

I futuri diaconi sono:

Emanuele Zonato, 53 anni, originario di San Bonifacio (Vr), ha fatto il cammino formativo nel seminario di Vicenza, attualmente in tirocinio pastorale nell’unità pastorale di Creazzo;

fra’ Joseph Anywar, classe 1990, dell’arcidiocesi di Gulu (Uganda), appartiene alla Congregazione dei Servi di Maria ed è attualmente in comunità a Monte Berico;

Rosario Calvaruso, 26 anni, è originario di Villabate, in provincia di Palermo, della Congregazione dei padri Teatini, da settembre in comunità a Vicenza.

Oltre alla loro ordinazione diaconale, ci sarà anche l’ordinazione presbiterale di fra’ Benon Buyinza, 30 anni, ugandese, della Congregazione dei Servi di Maria, in comunità a Monte Berico, ordinato diacono da mons. Brugnotto il 13 luglio 2024.

Parteciperanno alla celebrazione il padre generale dei teatini, p. Salvatore Messicano, ed il padre provinciale della Provincia d’Italia dei teatini, p. Adam Marek Kowalczykowski, il priore provinciale dei Servi di Maria, p. Giuseppe Corardi ed il delegato della Delegazione East-Africa, p. Joseph Luyombya.

«La celebrazione che vivremo in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione rappresenta bene la cattolicità della Chiesa – ha dichiarato il vescovo Giuliano – perché ci ricorda che la poliedricità è dimensione costitutiva della Chiesa stessa. E’ una grande gioia poter ordinare tre diaconi ed un presbitero che serviranno la Chiesa, al momento qui a Vicenza, ma poi saranno come un albero che continuerà a crescere dove il Signore li chiamerà. Invito quanti potranno a partecipare direttamente alla celebrazione e a pregare fin d’ora, continuando anche dopo l’8 dicembre, per questi uomini che hanno detto un grande “sì” al Signore», ha concluso mons. Brugnotto.

La Messa di ordinazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della diocesi di Vicenza e da Radio Oreb.