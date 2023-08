VICENZA – Il Comune cerca sponsor per domeniche ecologiche e iniziative sull’ambiente

L’assessorato all’ambiente cerca sponsor per le domeniche ecologiche e alcuni eventi che verranno realizzati quest’anno e nel 2024. La manifestazione di interesse va inviata online entro le 12 del 15 settembre all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

“Vista la notevole quantità di iniziative in programma di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e della green economy – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato – abbiamo deciso di chiamare a raccolta soggetti interessati a sostenere i nostri eventi con sponsorizzazioni finanziarie o tecniche. Sarà possibile, per esempio, realizzare grafiche e stampare pieghevoli, coprire le spese di trasporto pubblico, organizzative e logistiche e promuovere eventi per i cittadini. Dal canto suo il Comune darà visibilità al nome e logo dello sponsor con attività concordate, come la presenza di stand espositivi esenti dal canone e la riproduzione del marchio sui materiali informativi”.

Le attività da sponsorizzare sono la Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre), Puliamo il mondo in collaborazione con Legambiente (24 settembre), le domeniche ecologiche (ogni terza domenica del mese da settembre 2023 ad aprile 2024), M’Illumino di meno (febbraio 2024) e campagne informative per promuovere le buone pratiche a favore dell’ambiente.

Maggiori informazioni nell’avviso pubblico: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/352422