Vicenza – Dal Pra Caputo: «Bene la nuova mensa, ora servono magistrale IUAV in centro e studentato a San Silvestro»

Vicenza – L’apertura della nuova mensa universitaria in viale Trissino rappresenta «una buona notizia e un servizio fondamentale» per una città che punta a rafforzare il proprio ruolo universitario. A sottolinearlo è Dal Pra Caputo (Partito Democratico), che guarda all’intervento come a un primo passo di una strategia più ampia.

Secondo Dal Pra Caputo, i servizi per gli studenti sono un elemento chiave per la qualità della vita universitaria e per rendere Vicenza «una vera città universitaria e non semplicemente una città con l’università». In questo contesto, vengono giudicate positive anche le parole del presidente della Fondazione Studi Universitari Vicenza, che ha ribadito la necessità di continuare a investire su spazi e opportunità adeguate per gli studenti.

Tra i nodi centrali indicati c’è la possibile attivazione di un corso di laurea magistrale IUAV a Vicenza, in continuità con il triennio già presente nella sede di San Biagio. Qualora fosse individuata una nuova sede, l’auspicio è che la scelta ricada sul centro storico, per rafforzare il legame tra università e città e rendere gli studenti parte integrante della vita urbana quotidiana.

Un’operazione che, secondo Dal Pra Caputo, si inserirebbe nel più ampio percorso di rilancio del centro: dal recupero dell’ex Spazio Roma all’apertura del Giardino dei Chiostri di Santa Corona, dalla riattivazione dell’ex carcere di San Biagio ai progetti sull’ex Macello, fino agli interventi sulla nuova Biblioteca Bertoliana, sull’ex Cinema Corso e sull’ex Tribunale. Riportare funzioni universitarie e servizi in queste aree significherebbe trasformare spazi chiusi o dismessi in luoghi vivi e frequentati.

Accanto alla didattica, resta però centrale il tema dei servizi abitativi. In particolare, viene indicato come prioritario il rilancio dello studentato di San Silvestro, la cui attivazione consentirebbe di offrire alloggi pubblici agli studenti e di rispondere a una criticità sempre più evidente.

«La nuova mensa è un passo importante – conclude Dal Pra Caputo – ma ora serve dare continuità a questa visione, puntando con decisione sulla magistrale IUAV e sullo studentato di San Silvestro come obiettivi strategici per il futuro universitario di Vicenza».