Vicenza completa la Ztl: 12 telecamere ai varchi e 3 sulle corsie bus e taxi

La giunta comunale approva due delibere per una spesa di 400 mila euro

Spiller: «Completiamo il sistema di controllo della Ztl in modo che sia efficace, migliorando la capacità di far rispettare le regole già esistenti»

Il Comune di Vicenza si avvia a completare il sistema di controllo della Zona a traffico limitato del centro storico. Con l’approvazione dei due progetti esecutivi dedicati rispettivamente alle opere edili–impiantistiche e alla fornitura e posa delle nuove telecamere Ocr, l’Amministrazione avvia l’intervento complessivo che porterà all’installazione di 12 telecamere ai varchi di uscita della Ztl e di 3 telecamere dedicate al controllo delle corsie riservate al trasporto pubblico e ai taxi.

L’intervento rappresenta l’evoluzione del sistema di videosorveglianza già attivo sugli accessi alla ZTL e consentirà un monitoraggio integrato e automatizzato dei flussi veicolari, in linea con gli obiettivi del Pums – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con le politiche comunali di regolamentazione della mobilità nel centro storico.

«Con questo intervento completiamo un sistema di controllo moderno e uniforme, che rende più efficace la gestione della Ztl – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Cristiano Spiller – Automatizziamo un controllo che oggi viene svolto manualmente, senza cambiare le regole che i cittadini già conoscono, ma migliorando la capacità di farle rispettare. L’installazione delle 12 telecamere in uscita dalla Ztl e delle 3 dedicate alle corsie riservate ci permette di aumentare sicurezza, ordine e qualità della mobilità nel cuore della città».

L’implementazione avviene attraverso due interventi complementari. La prima fase, dedicata alle opere edili e impiantistiche per un valore di 227.000 euro, comprende la posa dei pali, la realizzazione delle infrastrutture elettriche e dati, l’allestimento della segnaletica verticale aggiornata, nonché i sotto-servizi necessari per l’installazione sia delle 12 telecamere per i varchi in uscita sia delle 3 telecamere per le corsie riservate.

La seconda fase, relativa a fornitura, posa e configurazione delle telecamere e di valore pari a 173.000 euro, prevede l’installazione delle telecamere Ocr omologate dal ministero dei Trasporti, l’integrazione con il software di gestione già in uso per le telecamere dei varchi di ingresso, la messa in funzione del sistema e la formazione del personale comunale.

Il costo complessivo per la realizzazione dell’intero sistema ammonta quindi a 400.000 euro, finanziati tramite mutuo. Le due delibere approvate oggi comprendono i progetti esecutivi, per cui con l’espletamento delle procedure e l’accensione dei mutui nei prossimi mesi si prevede che le telecamere saranno installate entro il 2026.

Le nuove telecamere consentiranno di automatizzare il controllo dei veicoli non autorizzati anche in uscita dalla Ztl – senza modificare le norme di accesso già in vigore, dato che tutti i permessi riportano già oggi l’indicazione dei varchi di entrata e uscita e la fascia oraria in cui l’accesso è consentito.

Il sistema permetterà inoltre di vigilare in modo efficace sulle corsie riservate al Trasporto pubblico locale, riducendo infrazioni e migliorando la regolarità del servizio pubblico.