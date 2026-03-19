Vicenza – Com’era la Sanità nella Repubblica di Venezia. Incontro nell’Odeo del Teatro Olimpico

La Sanità nella Repubblica di Venezia e Alessandro Massaria: giovedì 26 marzo, intuizioni ed errori nelle pestilenze del XVI-XVII secolo con Nelli Vanzan Marchini, Daniela Marrone e Gaetano Thiene

Giovedì 26 marzo alle 17.30, nell’Odeo del Teatro Olimpico, l’Accademia Olimpica propone una conferenza dal titolo “La Sanità nella Repubblica di Venezia”, un viaggio nel passato della gestione della salute pubblica guidato dalle storiche Nelli-Elena Vanzan Marchini e Daniela Marrone e dall’accademico olimpico Gaetano Thiene, professore emerito di Patologia cardiovascolare dell’Università di Padova.

Dopo un intervento di apertura del presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana, i relatori accompagneranno il pubblico alla scoperta di come nel XVI e nel XVII secolo la Serenissima, crocevia di imponenti attività mercantili, affrontava le problematiche legate alle epidemie, in particolare quelle di peste. Uno specifico focus, inoltre, sarà dedicato ad Alessandro Massaria, medico che, oltre ad essere tra i fondatori dell’Accademia Olimpica, nel 1576-1578 mise in atto nella sua Vicenza una serie di avanguardistici interventi preventivi e di controllo del contagio: un’esperienza che egli stesso riportò, nel 1579, nel “De Peste”, trattato che ancora oggi sorprende per le intuizioni e le modalità di intervento del brillante scienziato vicentino.

Nelli-Elena Vanzan Marchini, tra le più autorevoli studiose della storia della Serenissima, si soffermerà sul ruolo ricoperto dal Magistrato alla Sanità della Repubblica di Venezia e sulle forme di controllo delle pestilenze, con particolare attenzione all’epidemia del 1630, l’ultima a colpire la città nonostante il pieno fervore degli scambi commerciali: fu proprio per questo motivo che il sistema sanitario della Serenissima e il Magistrato divennero un “modello” anche ben oltre i confini della Repubblica, con il riconoscimento internazionale delle misure da esso introdotte, dai lazzaretti al monitoraggio dei focolai epidemici, fino alle misure di contumacia e di espurgo imposte a persone, animali e merci provenienti dall’estero.

Di Massaria e del “De Peste” parlerà Daniela Marrone, docente dell’Università di Padova. Composta probabilmente tra il 1577 e il 1578, l’opera rappresenta una cronaca dell’epidemia che in quegli anni colpì vari territori della Repubblica di Venezia, analizzata da un punto di vista sia teorico che pratico: dall’osservazione dei primi casi registrati a Vicenza alle modalità di diffusione del contagio, fino ai provvedimenti adottati dalle autorità cittadine per contenere l’epidemia, come l’isolamento dei malati nel Lazzaretto, la segregazione dei conviventi nel Campo Marzio e il confinamento obbligatorio della popolazione nelle proprie abitazioni.

Con Gaetano Thiene, infine, il pubblico scoprirà che durante quella pestilenza vennero chiamati a consulto i professori Girolamo Mercuriale e Girolamo Capodivacca dell’Università di Padova, che però sottostimarono la gravità dell’epidemia, nonostante le preoccupazioni espresse dai medici veneziani e dai provveditori alla Sanità. Il Senato veneziano diede purtroppo ascolto ai padovani, non attivando tempestivamente le misure di contenimento e causando un terribile aumento dei casi infetti e dei decessi. A Vicenza l’intervento del medico e accademico Alessandro Massaria limitò la mortalità a poche centinaia rispetto alle migliaia a Venezia. Per i suoi successi, Massaria venne chiamato ad esercitare la professione di medico a Venezia e dall’Università di Padova a ricoprire la Cattedra di Medicina Pratica, in sostituzione di Girolamo Mercuriale.

La conferenza è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni scrivere a segreteria@accademiaolimpica.it.