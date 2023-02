Vicenza città Unesco protagonista a Sanremo

Il sito UNESCO ‘La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” è stato protagonista a Casa Sanremo giovedì 9 febbraio all’interno del talk ‘Buongiorno Sanremo’.

L’assessore alla cultura Simona Siotto è stata intervistata dalla conduttrice Carolina Rey alla quale ha sottolineato il valore e la complessità del sito Unesco di cui fanno parte 23 monumenti palladiani del centro storico e tre ville suburbane e 21 ville palladiane distribuite nel territorio veneto.

Nell’ambito della kermesse televisiva dedicata alla canzone italiana, il Festival di Sanremo, che catalizza l’attenzione della stampa nazionale, Casa Sanremo è un luogo di promozione e visibilità in cui confluiscono artisti e giornalisti. In questa edizione del Festival il marchio Dolomiti Bellunesi – The mountains of Venice e la Provincia di Belluno sono partner istituzionali di Casa Sanremo dove è stato allestito uno spazio specifico dedicato alla promozione di questa porzione di territorio veneto. Per l’occasione la giornata del 9 febbraio è stata dedicata anche ai siti UNESCO del Veneto.

‘Vicenza è una città bella ed elegante in cui emerge l’equilibrio tra natura e architettura che le conferisce una singolare armonia – ha detto l’assessore Siotto mentre sullo sfondo scorrevano immagini del sito-. Il grande architetto Andrea Palladio ha plasmato Vicenza insegnandoci che una città può davvero cambiare trasformandone per sempre il volto e ideando così un nuovo stile riconosciuto in tutto il mondo. I monumenti palladiani sono palcoscenici d’eccezione per i tanti eventi che ogni anno promuoviamo. Uno tra questi è la mostra ‘I creatori dell’Egitto eterno’ allestita proprio in questi mesi nella straordinaria location della Basilica palladiana’.

È intervenuto anche l’assessore alla cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari, mettendo in evidenza le peculiarità dei siti veneti.

Infine ha partecipato all’evento Giuliano Vantaggi, Site Manager dell’associazione “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

Il talk si può rivedere nel canale YouTube Casa Sanremo Official