Vicenza celebra i ponti culturali tra Italia e Stati Uniti con l’ITALIA–AMERICA Friendship Festival

Da Colombo a Palladio, dai romanzi di Hemingway alle partiture per il cinema di Morricone: il legame culturale che unisce Italia e Stati Uniti è tra i più fertili e articolati della storia moderna. Un dialogo fatto di contaminazioni, influenze e scambi reciproci che sarà protagonista della prima edizione dell’ITALIA–AMERICA Friendship Festival, in programma a Vicenza dal 12 al 14 settembre, con 30 appuntamenti quasi tutti gratuiti.

La manifestazione proporrà una riflessione ampia e appassionata sul rapporto tra i due Paesi attraverso incontri, conferenze, spettacoli e concerti.

Storia, letteratura, musica: un incontro tra immaginari

Alessandro Vanoli, storico e narratore, racconterà la complessa figura di Cristoforo Colombo, e la “scoperta” dell’America maturata nel clima dell’Europa che cercava nuovi approdi a Oriente. Marco Follini, già vicepresidente del Consiglio, presenterà – intervistato dal direttore di TVA Notizie Gian Marco Mancassola – il suo libro Beneficio d’inventario: l’esplorazione dei rapporti Italia–USA nel dopoguerra, riletti attraverso una vicenda familiare.

Lo scrittore Matteo Nucci proporrà invece un percorso suggestivo e toccante sul tema – terribilmente attuale – di guerra, umanità e pietà, intrecciando Omero, Hemingway e Rigoni Stern.

Sabine Schultz accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato al rapporto tra Neri Pozza e gli USA: dalle intuizioni del grande intellettuale vicentino alle pubblicazioni odierne della casa editrice da lui fondata. Daniele Pasquini presenterà – in dialogo con Filippo Zanetti – il suo romanzo Selvaggio Ovest, originale western ambientato nella Maremma dell’800, con i butteri al posto dei cowboy.

Mentre gli attori Patricia Zanco e Livio Pacella proporranno una rilettura drammatica di pagine stimolanti e sorprendenti. Zanco si confronterà con le critiche di Pasolini alla “modernizzazione dell’Italia” e il suo rapporto conflittuale con l’America. Pacella darà voce allo straordinario affresco della povertà italo-americana nel Dopoguerra disegnato da Sylvester Stallone nel suo debutto letterario, Taverna Paradiso, del 1977.

La musica sarà protagonista con l’Orchestra Filarmonia Veneta, diretta da Walter Bertolo, che interpreterà le colonne sonore di Ennio Morricone in uno speciale concerto al Teatro Comunale di Vicenza, con accompagnamento di scene celebri. La cantante Nicol sarà invece protagonista di un’intervista pubblica – curata dal musicologo Marco Ghiotto – dedicata all’influenza di hip hop e black music sulla scena musicale italiana contemporanea.

Arte, architettura, paesaggio

L’arte e l’architettura offriranno un altro importante campo di dialogo. Giovanni C.F. Villa, direttore di Palazzo Madama a Torino, costruirà un’audace collegamento attraverso lo spazio e il tempo con la conferenza “Paesaggi in luce: da Bellini alla Hudson River School”. Sul fronte del paesaggio, Sara Gangemi, Valerio Morabito e Claudio Bertorelli metteranno a confronto le prospettive italiane con quelle americane.

Vicenza, città palladiana per eccellenza, sarà infine il luogo ideale per raccontare l’influenza di Andrea Palladio sull’architettura della giovane repubblica americana, attraverso le conferenze di Fernando Rigon Forte e Federico Marcomini, con i laboratori didattici al Palladio Museum e con un Silent Play itinerante a cura de La Piccionaia.

Il Festival propone così un itinerario multidisciplinare che intreccia storia, letteratura, musica, arte e architettura, raccontando il continuo dialogo tra Italia e Stati Uniti: un rapporto fatto di contrasti e affinità, di influenze e ritorni, che continua a essere fonte di ispirazione reciproca.

L’ITALIA-AMERICA Friendship Festival è promosso da Comune di Vicenza, National Italian American Foundation (NIAF), Consolato degli Stati Uniti d’America in Italia e Associazione Vicentini nel Mondo, organizzato dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza con la direzione artistica di Jacopo Bulgarini d’Elci. Il progetto gode del patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza.

Partner e sponsor del progetto sono Enel, MTI – Medical Tourism Italy, Confindustria Vicenza, Gruppo Save, Polo Marconi, Gruppo ICM, FITT, Azimut e Zamperla.

Sponsor tecnici: Serenissima Ristorazione e i consorzi per la tutela del vino della provincia di Vicenza: Consorzio Tutela Vino Lessini Durello DOC, Consorzio Tutela Vini DOC Colli Berici e Vicenza, Consorzio Tutela Vini DOC Breganze, Consorzio Tutela Vini Gambellara.

Gli eventi sono quasi tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Le prenotazioni sono aperte sul sito ufficiale del festival: www.italiamericafestival.it.