Vicenza – Al via le iscrizioni agli asili nido: più posti e orari prolungati a costo zero

Vicenza, 19 marzo 2026 – Entro il 27 marzo sarà attiva la piattaforma per le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare domanda fino al 30 aprile, scegliendo tra i dieci nidi comunali disponibili tramite il “Portale dei genitori”, utilizzando Spid o Cie.

L’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza ha introdotto diverse novità per migliorare il servizio. Saranno disponibili complessivamente 378 nuovi posti, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Gli orari dei nidi saranno uniformati e prolungati a costo zero per le famiglie, con apertura dalle 7.30 alle 17.30. Sarà possibile, inoltre, l’anticipo e il posticipo dell’orario per le famiglie che ne avranno diritto, senza maggiorazioni sulla retta.

Questa possibilità di prolungamento gratuito sarà estesa anche alle scuole dell’infanzia dei poli San Lazzaro, Parco Fornaci, San Bortolo e del futuro polo Villaggio del Sole, consentendo alle famiglie con bambini iscritti ai nidi degli stessi poli di usufruire dello stesso servizio.

Le parole dell’assessore Giovanni Selmo

«L’anno educativo 2026/2027 sarà caratterizzato da un significativo aumento dei posti disponibili, che si aggiungeranno a quelli già incrementati fin dall’inizio del nostro mandato. Questo ci permetterà di ridurre drasticamente le liste d’attesa. Continueremo inoltre con la politica di azzeramento delle rette, che dal 2026/2027 raggiungerà l’80% di rimborso per chi richiederà il bonus asili nido dell’INPS – sottolinea l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo. – Le novità introdotte, tra cui gli orari ampliati compresi nella retta base, dimostrano l’impegno di Vicenza nei servizi 0-6. L’estensione dell’orario prolungato alle scuole dell’infanzia nei poli dove nido e infanzia coesistono rappresenta un passo significativo. Ringrazio tutto il personale educativo, ausiliario, amministrativo, i tecnici dei lavori pubblici e i cuochi comunali per il lavoro svolto».

I posti disponibili

Nei dieci asili nido comunali, tra strutture a gestione diretta e in appalto di servizio, i posti complessivi saranno 619, così distribuiti:

Posti nuovi PNRR : 134

: 134 Nidi Ipab (Giuliari, Rossini, Villaggio del Sole): 28

Il totale dei posti disponibili per le nuove iscrizioni sarà quindi 378, ripartiti come segue:

San Lazzaro: 36

Rossini: 9

San Rocco: 48

Villaggio del Sole: 9

Piarda: 89

Ferrovieri: 45

Ipab: 13

Turra: 84

Calvi: 33

Giuliari: 12

Le iscrizioni

Le iscrizioni online riguardano bambini da 3 mesi a 3 anni e saranno aperte fino al 30 aprile tramite il “Portale dei genitori”. Tutti i nidi comunali saranno attivi da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. L’anticipo (7.30-8.00) e il posticipo (16.00-17.30) saranno gratuiti per comprovate esigenze lavorative o familiari.

Il prolungamento gratuito sarà esteso anche alle scuole dell’infanzia dei poli San Lazzaro, Parco Fornaci, San Bortolo e Villaggio del Sole, per le famiglie con bambini iscritti sia ai servizi 0-3 (nido) sia 3-6 (infanzia).

Per il 2026/2027, i nidi saranno organizzati in tre bacini di utenza basati sugli istituti comprensivi, sostituendo la precedente suddivisione per circoscrizioni. Ogni bacino comprenderà un nido di nuova costruzione a gestione diretta e due o tre strutture in appalto a enti del terzo settore. La mappa dei nidi, consultabile inserendo l’indirizzo di residenza, è disponibile sul sito del Comune: https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/plessi/scolastici.php.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate a metà maggio, con possibilità di richiesta di riesame entro dieci giorni. Le graduatorie definitive saranno pubblicate nella prima settimana di giugno.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Asili-nido-comunali