Vicentino – Uomo violento con la famiglia, torna a casa nonostante il divieto: arrestato

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un uomo di 55 anni per aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura berica, era stato eseguito lo scorso luglio nei confronti del cittadino tunisino residente a Schio, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della coniuge, con attivazione del “codice rosso”. La donna era stata collocata in una struttura protetta insieme ai figli minori dal Centro Antiviolenza donna di Schio.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha rintracciato il 55enne proprio presso l’abitazione familiare da cui era stato allontanato. In quel momento la moglie e i figli non erano presenti perché già ospitati in protezione.

Condotto in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.