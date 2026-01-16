ALTO VICENTINOCRONACA
16 Gennaio 2026 - 16.20

Vicentino – Uomo trovato morto in casa: esclusa la fuga di gas

REDAZIONE
MONTECCHIO PRECALCINO – Un uomo di 69 anni è stato rinvenuto senza vita nella tarda mattinata all’interno della propria abitazione in via Belvedere, nella frazione di Preara. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini, preoccupati per l’assenza del pensionato, che era stato visto poche ore prima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del Suem 118, che ha tentato senza successo le manovre di rianimazione. In un primo momento la presenza di un forte odore all’interno dell’abitazione aveva fatto ipotizzare una possibile fuga di gas, ma i successivi accertamenti tecnici hanno escluso qualsiasi dispersione dalla rete.

Secondo quanto emerso, l’uomo nei giorni precedenti avrebbe accusato alcuni malesseri, circostanza riferita ai militari dai familiari, giunti sul posto poco dopo il ritrovamento. Gli elementi raccolti fanno ritenere che il decesso sia avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso.

Sono in corso gli adempimenti di rito da parte delle autorità competenti.

