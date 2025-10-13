Veneto – Trovato morto in montagna escursionista disperso

+++ Aggiornamento dei vigili del fuoco

Purtroppo è stato ritrovato senza vita, dai vigili del fuoco, l’uomo che risultava disperso la notte di domenica 12 ottobre 2025 intorno alle 23 sulle alture vicentine sopra Arsiero.

Le squadre partite dal distaccamento di Schio e dalla sede centrale hanno raggiunto il posto dell’ultimo avvistamento della vittima ad Arsiero con svariati mezzi, un’autopompa serbatoio, un pickup fuoristrada e l’ U.C.L. (Unità di Comando Locale) per un totale di sette operatori ed hanno iniziato le ricerche primarie.

In seguito sono stati raggiunti da altre unità dei vigili del fuoco tra cui T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), una squadra cinofila con tre conduttori e relativi cani ed i S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che sfrutta l’impiego di droni ad altissima tecnologia.

Il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, circa 15 gli operatori dispiegati nella zona di ricerca, hanno fatto si che Lunedi mattina del 13 ottobre 2025 intorno alle 08.00, dopo una nottata di ricerche i vigili del fuoco abbiano comunicato il ritrovamento dell’uomo, S.A. classe 1958, sotto le pendici del monte Cima Neutra.

Il personale sanitario ha constatato il decesso dell’uomo sul luogo del ritrovamento.

La salma è stata poi trasportata in elicottero a valle presso il campo sportivo di Arsiero per l’affidamento ai famigliari.

Sul posto a coadiuvare le ricerche anche altri corpi dello stato e volontari.

++La notizia

Arsiero (Vi), 13 ottobre 2025 – È stato ritrovato senza vita alle prime luci dell’alba il corpo dell’escursionista di 67 anni, residente in provincia di Venezia, per il cui mancato rientro erano scattate le ricerche nella tarda serata di ieri. L’uomo aveva informato i familiari della sua intenzione di salire sul Monte Caviojo, ma il suo telefono risultava irraggiungibile da ore.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23, quando la sua auto è stata individuata ancora parcheggiata nei pressi della chiesetta di San Rocco, punto di partenza dei sentieri della zona. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento di Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione civile.

Una quindicina di volontari del Soccorso Alpino di Arsiero ha perlustrato la rete sentieristica, rinvenendo la firma del 67enne sul libro del Bivacco del Caviojo. Le ricerche sono state ostacolate dalle nuvole basse che coprivano la parte sommitale della montagna.

Verso le 4 del mattino, con il miglioramento della visibilità, è intervenuto anche un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’83° Centro SAR del 15° Stormo, dotato di sistema Artemis per la rilevazione di segnali telefonici, che ha effettuato un lungo sorvolo con a bordo personale del Soccorso Alpino.

All’alba, nuove squadre provenienti da tutta l’XI Delegazione Prealpi Venete si sono unite alle operazioni, supportate dai droni dei Vigili del fuoco. È stato sotto Cima Neutra che i soccorritori hanno individuato uno zaino e, poco più in basso, il corpo senza vita dell’escursionista. Le operazioni di recupero della salma sono in corso.