Vicentino, trattore perde carico di mais all’incrocio con la Provinciale: disagi al traffico

Questa mattina, intorno alle 10.15, un trattore agricolo condotto da un 51enne, C.C., ha perso una notevole quantità di mais dal rimorchio che stava trainando lungo la SP248, all’altezza dell’intersezione semaforica con via Ognissanti, nel territorio comunale di Sandrigo.

Le cause della dispersione del carico sono in corso di accertamento. L’improvvisa perdita ha reso necessarie operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, con conseguenti rallentamenti al traffico.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nevi – ambito di Sandrigo – che hanno regolato la viabilità durante le fasi di intervento. La pulizia della sede stradale è stata completata grazie all’utilizzo di una spazzatrice.

