Vicentino – Spaccio al centro commerciale: 23enne arrestato con ecstasy, cocaina e 2.200 euro in tasca

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio. Nel pomeriggio del 9 febbraio 2026, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne di Schio, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata intorno alle 13:30 al centro commerciale “Campo Romano”, in via Lago di Trasimeno. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane e deciso di procedere a una perquisizione personale.

I sospetti si sono rivelati fondati: il 23enne è stato trovato in possesso di 13 involucri contenenti complessivamente 6,50 grammi di ecstasy, un ulteriore involucro con 0,20 grammi di cocaina e 2.200 euro in contanti, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Le verifiche sono state immediatamente estese all’abitazione del giovane. Nella sua camera da letto i militari hanno rinvenuto altri 0,48 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente e al denaro, sono stati sequestrati anche due smartphone in uso al 23enne, che saranno sottoposti ad analisi per ricostruire la rete dei contatti e dei potenziali acquirenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Schio in attesa del giudizio direttissimo. Il giorno seguente, davanti al Tribunale di Vicenza, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.