Vicentino – Scontro tra due auto: una donna finisce in ospedale

Zanè – Nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, intorno alle 15.20, si è verificato un incidente stradale lungo via Cà Bianca, all’altezza dell’intersezione con via Corte.

Secondo una prima ricostruzione, un 82enne di Zanè alla guida di una Opel Meriva, proveniente da Marano Vicentino e diretto verso Zanè, avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta andando a scontrarsi con una Toyota Yaris condotta da una 63enne del posto.

L’impatto ha provocato ingenti danni ai due veicoli, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono arrivati anche un’ambulanza e l’automedica del Suem 118: la donna alla guida della Yaris è stata trasportata all’ospedale di Santorso in codice giallo.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia Locale Nordest Vicentino, che dovrà chiarire le cause dell’incidente.