Vicentino – Scontro auto-moto: uomo ferito

REDAZIONE
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30 del 26 dicembre 2025, lungo corso Campagna, in prossimità del cosiddetto “Ponte dei Quarei”.

Un uomo di 55 anni, M.P., residente a Lugo di Vicenza, stava percorrendo la strada alla guida di un motociclo Piaggio in direzione del semaforo di via Marconi quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha frenato bruscamente perdendo il controllo del mezzo. Il motociclista è caduto a terra ed è andato a collidere frontalmente con una Jeep condotta da M.D.V., 18enne di Villaverla, che procedeva nel senso opposto di marcia e stava attraversando il ponte.

A seguito del violento impatto, il conducente del motociclo ha riportato lesioni ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Vicenza.

Sul posto sono intervenute pattuglie del Pronto intervento della Polizia locale Ne.VI. per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità. La strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ed è stata riaperta dopo circa un’ora e mezza.

