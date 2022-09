VICENTINO – Schianto nella notte contro un muretto: 26enne miracolata

La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Camisana a Torri di Quartesolo per un’auto finita nel prato di una villa dopo aver abbattuto il muro di recinzione: ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo ed estratto in collaborazione con il personale sanitario del Suem la 26enne, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.