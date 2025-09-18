Vicentino – Quarantenne aggredito e rapinato: denunciati due giovani

Schio – Nella notte tra martedì e mercoledì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà due giovani, ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni personali e falsa attestazione sull’identità.

L’episodio è avvenuto intorno all’1.45 nel parcheggio vicino al piazzale Divisione Aqui. Un uomo di 40 anni, residente fuori provincia, aveva concordato un incontro con uno dei ragazzi tramite una piattaforma di messaggistica. Giunto sul posto, si è trovato davanti anche un secondo giovane, parzialmente travisato con un cappuccio, che lo ha aggredito sottraendogli portafoglio e telefono cellulare. I due si sono poi dati alla fuga a piedi per le vie del centro.

La vittima ha chiesto aiuto e diverse pattuglie si sono messe alla ricerca dei responsabili. Circa un’ora dopo, nel centro storico, i militari hanno individuato due sospetti senza documenti, che hanno tentato di depistarli fornendo false generalità. La perquisizione non ha permesso di recuperare subito la refurtiva, ma nella stessa notte i Carabinieri hanno rinvenuto portafoglio e cellulare in via Romana Rompato. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’uomo, che ha presentato denuncia-querela, è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in cinque giorni.