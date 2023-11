VICENTINO – Perseguita una ragazza per mesi: arrestato 24enne

Lunedì 13 novembre, i carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato V.D.P.

cittadino rumeno 24enne, senza fissa dimora, per i reati di atti persecutori e violazione di domicilio.

Nei giorni precedenti all’arresto, alla Stazione Carabinieri una giovane di Santorso, accompagnata dalla madre, ha presentato una denuncia per atti persecutori nei confronti del 24enne che, da settembre scorso, aveva reiterato condotte persecutorie nei confronti della ragazza, consistite in continui messaggi attraverso i social e appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima, in taluni casi arrivando ad introdursi abusivamente nelle pertinenze dell’abitazione.

Dalle indagini è emerso che, in precedenza, la ragazza non aveva avuto alcuna relazione sentimentale con il giovane, che conosceva la ragazza poiché avevano frequentato insieme le scuole dell’obbligo.

Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, il giovane si è presentato nuovamente a casa della ragazza e, dopo essersi introdotto nella proprietà privata scavalcando il muro perimetrale, insistentemente ha colpito la porta di casa urlando che voleva vedere la ragazza. In casa era presente la madre che immediatamente contattava il numero di emergenza 112 e sul posto interveniva con urgenza una pattuglia della Stazione di Piovene Rocchette che riusciva a bloccare il giovane. Condotto negli uffici del Comando, il 24enne veniva arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, veniva condotto in carcere a Vicenza in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice per Le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza.