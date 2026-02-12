Vicentino – Furgone distrutto dalle fiamme

Oggi, 12 febbraio 2026, poco prima delle 13, i vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti a Pove del Grappa (Vi) per domare un incendio che ha coinvolto un furgone commerciale.

La squadra, partita dal distaccamento di Bassano del Grappa con due mezzi antincendio pesanti, ha raggiunto il veicolo in via San Bortolo, all’interno di un’area privata. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, con le operazioni che si sono protratte per circa un’ora e mezza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.