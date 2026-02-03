Vicentino – Documenti falsi e guida in stato di ebbrezza: un arresto e una denuncia

Falsi documenti e guida in stato di ebbrezza: due interventi dei Carabinieri a Schio e Arsiero

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, ottenendo risultati concreti.

A Arsiero, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 45enne cittadino moldavo, formalmente residente a Padova ma senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. L’uomo dovrà scontare sei mesi di reclusione per reati di falso commessi nel capoluogo patavino. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.

A Schio, invece, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 31enne vicentino per guida in stato di ebbrezza. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente autonomo in viale dell’Industria durante la notte precedente. Fortunatamente nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta. Sottoposto all’alcoltest, il 31enne è risultato con un tasso alcolemico oltre il limite legale, con conseguente ritiro immediato della patente e sequestro amministrativo del veicolo.

L’azione dei Carabinieri dimostra come i controlli mirati sul territorio possano garantire sicurezza e far emergere reati anche di natura diversa, dalla falsificazione di documenti alla guida sotto l’effetto di alcol.