Vicentino – Auto si schianta contro palo della luce

Thiene (VI), 30 agosto 2025 – Attimi di apprensione nella serata di sabato a Thiene, dove intorno alle 21.30 un’auto è uscita di strada in via Granezza andando a urtare contro un palo dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente nell’incidente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Thiene, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata, garantendo la regolare circolazione. Presenti anche i Carabinieri di Thiene, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, e i tecnici comunali, che hanno provveduto al ripristino dell’illuminazione pubblica lungo il tratto di strada coinvolto.