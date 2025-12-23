ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
Vicentino – A fuoco carro di Carnevale in una tensostruttura comunale

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Schio. Poco dopo le 13.30 le squadre sono state chiamate ad operare in via Fornaci per l’incendio di un carro allegorico di Carnevale, sviluppatosi all’interno di una tensostruttura comunale concessa in gestione all’Associazione Carristi di Schio.

Un uomo impegnato nei lavori di allestimento del carro si è accorto delle fiamme e ha tentato un primo spegnimento. A causa dell’inalazione di fumo è stato però assistito dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio con un’autopompa e un’autobotte, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area. All’arrivo delle squadre, il carro era già stato spostato all’esterno della tensostruttura, evitando così danni più estesi alla struttura.

Presenti anche la Polizia Locale di Schio, il sindaco, il personale del SUEM e lo SPISAL per le verifiche di competenza. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa due ore.

