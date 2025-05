33enne di Arzignano scompare a Campogrosso: scattate le ricerche

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Notizia in aggiornamento

Ore 11.50 – Soccorso Alpino

Recoaro Terme (VI), 28 – 05 – 25 – Sono in corso le ricerche di un 33enne di Arzignano (VI), di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando ha lasciato parcheggiata la sua auto al Rifugio Campogrosso. Attualmente sono impegnati il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, assieme alle altre Stazioni dell’XI Delegazione Prealpi Venete del Cnsas, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri.

Ore 10

Potrebbe essersi avventurato tra i boschi per trascorrere la notte in montagna, ma al momento si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. È scomparso da lunedì 26 maggio un 33enne residente ad Arzignano, e da questa mattina, mercoledì 28, è in corso un’importante operazione di ricerca sull’Alpe di Campogrosso, dove è stata rinvenuta la sua auto parcheggiata nei pressi del rifugio, nel territorio comunale di Recoaro Terme, a quota 1.450 metri.

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione ricevuta via email. Dopo le prime verifiche, attorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì è stato attivato il protocollo di ricerca persone scomparse. Un primo sopralluogo è stato effettuato pochi minuti dopo, protraendosi per diverse ore nella notte.

Dalle 5 del mattino si è mobilitata una task force composta da vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino della stazione Valdagno-Recoaro, con il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza. Le operazioni sono coordinate dai vigili del fuoco di Vicenza, con il supporto di colleghi provenienti dai comandi di Rovigo, Treviso, Milano, Monza e Schio.

Sul posto è stata allestita una base operativa mobile nel parcheggio di Campogrosso. Vi operano unità cinofile, specialisti del controllo aereo con droni, la squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e guide esperte delle montagne locali, tra cui Pasubio e Catena del Carega, pronte a muoversi in un’area impervia e complessa.

Le autorità, al momento, non ritengono necessario diffondere le generalità né le immagini dell’uomo, ipotizzando un possibile allontanamento volontario, anche se non si esclude l’eventualità di un incidente in montagna.