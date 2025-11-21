Veneto – Vincita record al Gratta e Vinci: due milioni di euro con un tagliando da 20 euro

Colpo grosso a Castelfranco Veneto, dove un biglietto del Gratta e Vinci ha trasformato una giocata ordinaria in una vincita da capogiro. In una rivendita di via Melchiori, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, un fortunato giocatore ha acquistato un tagliando del “Maxi Miliardario New” dal valore di 20 euro, rivelatosi poi milionario.

La vincita, confermata venerdì 21 novembre, ammonta a due milioni di euro, una delle somme più alte mai assegnate nella Marca con questa tipologia di biglietto. Il “Maxi Miliardario New” è noto per mettere in palio premi che possono raggiungere cifre molto elevate, ma centrare un risultato simile resta un evento raro.

Il biglietto vincente è stato venduto al numero civico 53 di via Melchiori, una zona molto frequentata della città. L’identità del giocatore, come accade quasi sempre in questi casi, resta avvolta nel riserbo. Quel che è certo è che la fortuna ha scelto ancora una volta Castelfranco, regalando al vincitore un futuro decisamente più sereno.