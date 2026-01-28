CRONACAVENETO
28 Gennaio 2026 - 15.16

Veneto, scontro frontale tra due auto: tre persone ferite, una grave

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intorno alle 10:30 di oggi una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A seguito di uno scontro frontale, tre persone sono rimaste ferite.

Per consentire i soccorsi in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idrauliche al fine di creare un varco nella struttura di uno dei veicoli e liberare un occupante rimasto incastrato. Le sue condizioni sono gravi.

I feriti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto alle verifiche cliniche e al successivo trasporto presso gli ospedali veronesi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, scontro frontale tra due auto: tre persone ferite, una grave | TViWeb Veneto, scontro frontale tra due auto: tre persone ferite, una grave | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy