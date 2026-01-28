Veneto, scontro frontale tra due auto: tre persone ferite, una grave

Intorno alle 10:30 di oggi una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A seguito di uno scontro frontale, tre persone sono rimaste ferite.

Per consentire i soccorsi in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idrauliche al fine di creare un varco nella struttura di uno dei veicoli e liberare un occupante rimasto incastrato. Le sue condizioni sono gravi.

I feriti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto alle verifiche cliniche e al successivo trasporto presso gli ospedali veronesi.