VENETO – Scialpinista cade sotto Forcella Granda, recuperato dal Soccorso Alpino in elicottero

Attorno alle 13.30 di domenica la Centrale del 118 è stata attivata da quella di Bolzano, per una scialpinista caduta sotto Forcella Granda, nel Gruppo del Cristallo. Risaliti alle coordinate del punto dove si trovava la 61enne di Perca (BZ), che stava sciando assieme al marito al momento dell’incidente, in quella direzione è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati in hovering in forcella, medico e tecnico di elisoccorso sono scesi lungo il versante nord e hanno raggiunto a 2.850 metri di quota la coppia, assistita da una guida alpina che si trovava sul posto. La donna, che aveva riportato una presunta frattura sulla gamba e varie contusioni, è stata issata a bordo con un verricello di 10 metri e trasportata all’ospedale di Agordo. Il marito è sceso a valle autonomamente.