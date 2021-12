VENETO – Rifiuta vaccino e cure: muore di covid a 47 anni

Un 47enne di Salboro in provincia di Padova è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Si tratta di Marco Grasso, che non solo aveva rifiutato il vaccino ma, una volta ammalato di covid e in codinzioni che peggioravano, ha rifiutato il ricovero. L’uomo è stato trovato morto ieri sera (5 dicembre) dai sanitari del Suem, allertati dai vicini. Sempre i vicini, sentendolo tossire e conoscendo le sue precarie condizioni, avevano chiamato il Suem nei giorni scorsi, ma il 47enne li aveva cacciati.