Veneto – Parapendio cade dopo il decollo: soccorso olandese con diversi traumi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Borso del Grappa (TV), 18 giugno 2025 – Intervento di emergenza questa mattina sul Monte Grappa per un incidente in volo. Intorno alle 10.30, la Centrale operativa del Suem ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa in seguito alla caduta di un pilota di parapendio subito dopo il decollo dalla zona dei Tappeti.

La squadra di soccorso è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente, dove era già presente il personale sanitario del Suem di Crespano. Il pilota, un cittadino olandese, è stato trovato a terra con un sospetto politrauma.

Dopo le prime cure, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Treviso Emergenza, che ha provveduto al recupero del ferito con il supporto dei soccorritori. L’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.Strumenti

ChatGPT può commettere errori. Assicur