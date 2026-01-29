Veneto – Monossido di carbonio in casa, quattro persone in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Verona è intervenuta all’interno di un condominio composto da circa una ventina di appartamenti a seguito di una fuoriuscita di monossido di carbonio.

L’evento ha causato l’intossicazione di tre persone. Anche il medico di guardia, intervenuto per primo dopo i malori accusati da alcuni condomini, si è sentito a sua volta poco bene. Sul posto sono giunte quattro ambulanze e un’auto medica del Suem 118.

Per consentire le verifiche di sicurezza, l’intero condominio è stato temporaneamente evacuato. Le persone coinvolte nell’intossicazione, insieme al medico, sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Ultimate le operazioni di controllo da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal funzionario di turno della sede centrale, ed esclusa la presenza di monossido negli altri appartamenti, le famiglie sono state autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni. Le cause della dispersione del monossido di carbonio sono attualmente in fase di accertamento.

Sul posto hanno operato anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale, a supporto delle attività di soccorso e messa in sicurezza.MODALITÀ SVILUPPATORE