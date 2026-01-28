Veneto – Mattinata di incidenti con mezzi pesanti: un camion e uno fuori strada

Mattinata impegnativa per i Vigili del fuoco nel Trevigiano, dove si sono verificati due distinti incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti, fortunatamente con conseguenze diverse per gli autisti.

Il primo intervento è scattato alle 5.30 di oggi, 28 gennaio, a Carbonera, dove un camion carico di ghiaia si è ribaltato per cause in corso di accertamento. All’arrivo sul posto, la prima partenza della Centrale dei Vigili del fuoco di Treviso ha constatato che l’autista era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, riuscendo a estrarre il conducente ferito e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del SUEM 118, intervenuto con un’ambulanza. Sul luogo dell’incidente presenti anche Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi del caso.

Poco dopo, un secondo intervento ha interessato Castelfranco Veneto, dove la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per la fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante autoarticolato in via Circonvallazione Ovest. Il veicolo, che trasportava materiale ferroso, è uscito dalla sede stradale causando danni al mezzo e al manto stradale. In questo caso non si registrano feriti, ma l’incidente ha provocato disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e la Polizia Stradale per la gestione del traffico e i rilievi, con il supporto dell’autogru dei Vigili del fuoco di Treviso per le operazioni di rimozione.

Entrambi gli episodi hanno richiesto un intenso lavoro di coordinamento tra soccorritori e forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il ripristino della normale circolazione.