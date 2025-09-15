Veneto – Infortunio sul sentiero, interviene il Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attorno ale 11.20 di ieri mattina la Centrale del 118 ha ricevuto la segnalazione per una turista cinese, che si era fatta male a un piede mentre percorreva il sentiero 215 verso il Rifugio Vandelli. Allertato il Soccorso alpino di Cortina, in aiuto della 47enne, impossibilitata a proseguire a seguito del trauma riportato alla caviglia, è partita una squadra della Guardia di finanza. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata, l’hanno imabrellata e trasportata a piedi fino a dove un’altra squadra è riuscita ad avvicinarsi in jeep dalla Valbona. La donna è stata quindi accompagnata al rendez vous con l’ambulanza, diretta al Codivilla.