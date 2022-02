Veneto Film Commission forma i nuovi showrunner

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sono la figura professionale emergente delle produzioni tv gli showrunner, termine anglosassone che indica il responsabile creativo di una serie, ma per i giovani che aspirano a questo lavoro arriva adesso il primo corso di alta formazione.

E’ organizzato da Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, ma vi aderisce anche la Veneto Film Commission, fondazione operativa dal 2020, che sosterrà ill 50% delle spese di iscrizione di tre aspirati studenti veneti.

Il corso si terrà dal primo aprile al 19 maggio prossimi alla manifattura Digitali Prato/Firenze. a Firenze. Lo Showrunner Lab – questo il nome dell’iniziativa – si rivolge a giovani (18-30 anni) con la passione e l’attitudine per le serie tv, per la scrittura, l’organizzazione, l’imprenditoria. Gli studenti a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini in imprese italiane e internazionali del settore audiovisivo. Detto anche creative producer, lo showrunner è uno sceneggiatore e produttore; di fatto è il leader delle serie tv, soprattutto quelle di lunga durata: guida le writers’ room verso un prodotto di successo, e supervisiona tutto il lavoro, dalla scelta delle location al casting, dalla pre- produzione alla post-produzione. (ANSA).