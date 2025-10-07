Veneto – Escursionista perde il sentiero e si blocca su un pendio

CLICCA QUI

Poco prima delle 17 di ieri la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto di un escursionista, che si era smarrito nei boschi attorno a Malga Prazzagano durante un giro ad anello. Il 57enne di Verona, che non era più raggiungibile ed era in preda al panico, aveva detto di trovarsi in un punto ripido e scivoloso, in prossimità di un salto di roccia. Una squadra partita da Rivoli ha raggiunto in fuoristrada la Malga e da lì ha proseguito a piedi, seguendo le indicazioni ricevute sulla posizione. In breve i soccorritori sono scesi tra gli alberi e hanno individuato l’uomo. Dopo averlo dotato di casco e imbrago, lo hanno assicurato a loro e riportato alla jeep, con la quale lo hanno poi accompagnato a Rivoli.