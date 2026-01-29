CRONACAVENETO
29 Gennaio 2026 - 10.33

Veneto – Auto si ribalta: una persona incastrata, intervengono i soccorsi

REDAZIONE
Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 29 gennaio a Mogliano Veneto (TV). Intorno alle 9.40 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronzinella per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, finita su un fianco.

La squadra, giunta dalla Centrale dei Vigili del fuoco di Treviso, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e alla liberazione della persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, affidandola poi alle cure del personale sanitario del SUEM 118, intervenuto con un’ambulanza.

Sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Mogliano Veneto, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

