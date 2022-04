VENETO – Auto contro abitazione: muore una ragazza

Mercoledì sera, alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gavioli a Castelmassa per un’auto finita rovesciata su un fianco a ridosso di un’abitazione, dopo la perdita di controllo della conducente, deceduta nell’incidente. Si tratta di Diana Galicaj, 24enne residente a Badia Polesine a bordo di una Volkswagen Lupo. I pompieri arrivati da Castelmassa, hanno alzato la Volkswagen Lupo, riuscendo a sfilare la giovane donna 24 enne, rimasta parzialmente schiacciata dall’auto. La donna è stata subito soccorsa dal personale del SUEM. Purtroppo nonostante le cure, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane di origine albanese, residente a Badia Polesine. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo cica tre ore.