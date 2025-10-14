CRONACAVENETO
14 Ottobre 2025 - 11.24

Veneto – Auto a fuoco in autostrada: illesi i 4 occupanti (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per un’auto a benzina che ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A13, al chilometro 78, in direzione Bologna, all’altezza di Stanghella. Fortunatamente, i quattro occupanti sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.
L’incidente ha comportato la chiusura temporanea della carreggiata per circa un’ora, necessaria per consentire le operazioni di spegnimento del veicolo da parte della squadra VVF giunta dal distaccamento di Este del Comando di Padova. Al termine dell’intervento, la corsia di sorpasso è stata riaperta al traffico.
Sul luogo dell’incendio sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Rovigo e il personale del 118, presente in via precauzionale.

