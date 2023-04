VENETO – Accoltellamento in strada in pieno giorno

Dalle mani sono passati al coltello, senza nemmeno tentare di parlarsi. Attimi di paura lunedì mattina in via Breda alla Gazzera, a Mestre, quando un cittadino cinese avrebbe colpito un connazionale con due fendenti di coltello al costato. Tutto sarebbe partito da una lite, una volta che il primo uomo, che camminava in compagnia di una donna, ha incontrato il secondo.

Immediatamente è partito l’allarme, con i passanti che hanno avvertito il 118 vedendo l’uomo accoltellato a terra. Immediato l’intervento del Suem, che ha condotto l’uomo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno bloccato l’accoltellatore e lo hanno condotto in caserma per raccogliere le generalità.

Una volta giunto al pronto soccorso, sembrerebbe che il ferito se la sia data a gambe, allontanandosi dall’ospedale nonostante le precarie condizioni di salute. Alla base del gesto sembrerebbe esserci un debito non pagato.