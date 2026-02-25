Veneto – Abusivi in casa Ater, sloggiano buttando mobili ed elettrodomestici dalla finestra

Nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio, in via Guido Franco a Cadoneghe, durante lo sgombero di un appartamento Ater sono stati gettati dalla finestra mobili, vetri, porte ed elettrodomestici. I materiali sono finiti in strada sotto gli occhi dei residenti, che hanno immediatamente contattato i numeri di emergenza per il rischio di ferimenti a persone di passaggio.

Dalle 16.30 il centralino della polizia locale e il telefono del sindaco Marco Schiesaro hanno ricevuto numerose segnalazioni. Gli agenti sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e verificare quanto stava accadendo.

Secondo gli accertamenti svolti sul posto, nell’alloggio vivevano quattro persone — due cittadini nordafricani e una coppia italiana — entrate in subaffitto da un precedente assegnatario che, dopo aver trovato un’altra sistemazione, non aveva restituito le chiavi ad Ater. I quattro occupanti sono stati allontanati e l’immobile è tornato nella disponibilità dell’ente, presente con il proprio ufficio legale.

Il primo cittadino, giunto in via Guido Franco, avrebbe espresso una dura valutazione sull’accaduto, ritenendo inammissibili modalità di sgombero che possano mettere a rischio l’incolumità dei residenti e ledere il decoro urbano.

Il responsabile della ditta incaricata dello sgombero rischia una sanzione rilevante e una possibile denuncia penale, a seconda delle contestazioni che verranno formalizzate nel verbale della polizia locale.

Il sindaco avrebbe inoltre annunciato l’intenzione di avviare controlli negli alloggi popolari per verificare eventuali situazioni di degrado o morosità reiterata. L’appartamento rientrato nella disponibilità di Ater è stato trovato in condizioni tali da richiedere interventi di manutenzione onerosi.