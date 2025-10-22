ATTUALITA'PROVINCIA VicenzaSALUTE e SANITÀ
22 Ottobre 2025 - 15.00

Vax Day del 25 ottobre a Vicenza: esauriti i 480 posti, ancora disponibili ad Arzignano

REDAZIONE
Tutto esaurito per il Vax Day di sabato 25 ottobre a Vicenza, dove i 480 posti disponibili per la seduta straordinaria di vaccinazione antinfluenzale — in programma dalle 8.30 alle 13.30 nel chiostro del vecchio ospedale — sono già stati prenotati.

Restano invece ancora disponibili posti per il secondo Vax Day, fissato per sabato 29 novembre ad Arzignano, nella sede vaccinale di via Kennedy n. 2. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione online tramite il sito dell’ULSS 8 Berica.

